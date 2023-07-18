ما جديد إقتحام مصرف "بنك الإعتماد اللبناني" في شحيم؟

انتهت المفاوضات مع المودع حافظ سرحال الذي اقتحم بنك الاعتماد في شحيم، والتي قادتها القوى الأمنية، حيث تسلمت منه القنبلة اليدوية، بعده سلم نفسه لفصيلة شحيم، فيما تردد انه سيصار الى اعطائه مبلغا من المال من وديعته.

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