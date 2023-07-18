مواطن يصطاد ثلاثة خنانيس برية بين أعالي المتن وكسروان

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اصطاد المواطن روني ضوميط بو جبرايل ليل امس، ثلاثة خنانيس برية، بين أعالي المتن وكسروان في مطاردة استمرت لساعات بدأت عند المغيب من يوم أمس إلى فجر اليوم.وقال ضوميط: "تنشط حركة الخنانيس ليلا مما يسهل اصطيادهم على الرغم من خطورتها لشراستها لا سيما اذا جرحت ولم تمت".وقال: "أهوى كل أنواع الصيد تقريبا من الطيور إلى الأسماك لا سيما الحنكليس النهري والحيوانات البرية"، واشار إلى أنه في العام الماضي اصطاد خنزيرين بريين في الجنوب فاق وزن الواحد منهم التسعين كيلو". (الوكالة الوطنية)