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لبنان

موجة حرّ شديدة تضرب العالم العربيّ... إلى أين يهرب اللبنانيّون؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:01
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يُعاني العالم العربي هذه الأيام من موجة حرّ شديدة، تمتاز بأنها أطول من سابقاتها.
 
ووصلت الحرارة في بعض الدول العربية إلى 50 درجة، وهو ما ترك آثارا كبيرة على حياة السكان.
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ففي لبنان، من المتوقع أن تستمر الأجواء الملتهبة حتى النصف الأول من اب المقبل، في حين، تجاوزت معدلات الحرارة الأرقام الطبيعية والمعتادة.

وقد خرج اللبنانيون من منازلهم هربا من الحر إلى الطرقات وإلى البحر، كما نزح العديد منهم إلى المناطق الجبلية.

أما في بغداد، فتمّ تسجيل العديد من حالات التهاب البصر وغيرها من الحالات التي بدأت في الظهور أخيرا.

ووصلت الحرارة اليوم الثلاثاء إلى 50 درجة مئوية في مناطق في العراق.

كذلك، تُعاني تونس منذ يومين من ارتفاع في درجة الحرارة، ووصلت إلى 50 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الصحراوية، أما في الساحل الشمالي والشرقي، فوصلت الحرارة إلى 47 درجة مئوية. (سكاي نيوز)

لبنان

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