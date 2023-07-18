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لبنان

بري: العام الهجري وذكرى عاشوراء محطتان في تاريخ الإنسانية ووجدانها وتضحية من أجل الإنسان والأوطان

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:14
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 شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، على "وجوب إستحضار القيم التي تمثلها هاتين المحطتين المباركتين في تاريخ الإنسانية ووجدانها أمانا وإصلاحا وإستقامة ووحدة وتضحية من أجل كرامة الإنسان والأوطان... حب الأوطان من الإيمان".
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على صعيد آخر، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وكيل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي في سوريا والعراق العلامة الشيخ علي بحسون .
 
كما استقبل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس.
 
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري الدكتور عباس مزهر الذي قدم له كتابه الجديد "قضية سد النهضة... تضارب المصالح الجيوستراتيجية وإزدواجية السياسات الدولية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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