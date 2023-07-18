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لبنان

وزير الدفاع التقى سفير البرازيل: الجيش في جهوزية دائمة للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:32
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إلتقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، سفير البرازيل في لبنان تارسيزيو كوستا Tarcisio Costa يرافقه الملحق العسكري العقيد Emerson Afonso de Azevedo Costa  وتم البحث في آخر المستجدات والعلاقات بين البلدين.
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ونوه السفير كوستا باتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين لبنان والبرازيل والتي "ستزيد من التنسيق بين الجيشين في مجال التدريب وتبادل الخبرات"، متحدثا عن "خطوات لتقديم دعم لوجيستي قريب للجيش".
 
وأكد السفير كوستا "ان البرازيل العضو غير الدائم في مجلس الأمن ستعمل على تحقيق إجماع حول القرار الذي سيصدر للتمديد لولاية القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" مع الإحترام الكامل للسيادة الوطنية اللبنانية".
 
وقدر وزير الدفاع "عاليا التعاون بين البلدين، لا سيما بين الجيشين ومشاركة البرازيل في اليونيفيل"، آملا "في تطوير هذا التعاون لمصلحة كلا البلدين".
 
وكرر الوزير سليم  إدانته الإحتلال الإسرائيلي "المستجد للشطر الشمالي من بلدة الغجر من خلال إقامة سياج في البلدة، وغيرها من التعديات"، مؤكدا "ان الغجر أرض  لبنانية وبالتالي هذا اعتداء خطير ويهدد الإستقرار على الحدود الجنوبية وعلى المجتمع الدولي العمل على إزالة هذا الإعتداء".
 
وإذ شدد وزير الدفاع على "أن لبنان يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، أكد "أن التنسيق الدائم بين" اليونيفيل" والجيش هو ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليات القوة الدولية". وأشار الى "الجهوزية الدائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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