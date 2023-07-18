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لبنان

بوشكيان بحث في تطبيق القرارات الملزمة للسلامة العامة في قطاع الغاز

Lebanon 24
18-07-2023 | 08:50
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بحث وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان مع رئيس نقابة موزّعي قناني الغاز بالمفرّق والجملة ومستلزماتها في لبنان عبد الهادي كمال العبيدي وأمين سر النقابة جان حاتم وممثّل النقابة في الشمال الحاج مصطفى العتر في اعادة تنظيم قطاع المحروقات والغاز، والتذكير بتطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الملزمة للسلامة العامة.
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المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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