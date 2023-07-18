إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91600 و91900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 91400 و91800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.