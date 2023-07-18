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لبنان
عصابة سرقت مستودعات ومحالاً تجاريّة.. قوى الأمن كشفت هويّة أفرادها وأوقفت عدداً منهم
Lebanon 24
18-07-2023
|
10:18
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:
في إطار العمل الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين ومرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وبعد قيام إحدى العصابات بعمليّات سرقة، بواسطة الكسر والخلع من داخل مستودعات ومحال تجارية ضمن نطاق مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، إذ بلغت قيمة مسروقاتها ما يقارب ال /20/ ألف دولار أميركيّ.
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على إثر ذلك، كثّفت دوريّات المفرزة استقصاءاتها وتحريّاتها، وبنتيجة المتابعة تمكّنت من تحديد هويّات المشتبه بهم، وهم كلٌّ من:
م. ا. (مواليد عام 1993، لبناني)
ع. ا. (مواليد عام 1995، لبناني)
م. ف. (مواليد عام 1993، لبناني)
ع. خ. (مواليد عام 1976، لبناني)
ي. ج. (مواليد عام 1996، لبناني)
ع. ف. (مواليد عام 1998، مكتوم القيد)
ا. ف. (مواليد عام 1996، فلسطيني) وهو مطلوب بموجب مذكّرة توقيف بجرم سرقة.
بتاريخَيْ 4 و5- 7-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات من المفرزة مداهمات عدّة لأماكن تواجدهم، أسفرت عن توقيف خمسة منهم. في حين تبيّن أنّ (م. ا.) و (ع. ا.) متواريان عن الأنظار، فتمّ تعميم بلاغَيْ بحث وتحرٍّ بحقهما.
بتاريخ 7- 7-2023، أوقفت إحدى دوريّات المفرزة في محلّة مكسة- زحلة، المدعو:
ف. ك. (مواليد عام 1976، لبناني) الذي اشترى المسروقات من العصابة وباعها الى جهةٍ مجهولة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا جميعًا بما نُسب إليهم لجهة إقدامهم على سرقة عدّة مستودعات ومحال تجارية، بواسطة الكسر والخلع.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمرّ لتوقيف جميع المتورّطين.
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