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لبنان

بعد حوادث اطلاق النار.. بلدية الغبيري تتحرك قضائيا

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:25
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 صدر عن بلدية الغبيري، البيان الاتي: "عطفا على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ 16 تموز 2023 عن احداث 15 تموز 2023 اطلاق النار وتفشي ظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة، تقدمت البلدية بشكوى جزائية امام جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا بجرم اطلاق النار وترهيب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، آملين من كل الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظا على امن السكان".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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