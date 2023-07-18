شيخ العقل التقى سفير قطر وحاصباني: لحلول بحجم التحديات تضع الوطن على سكة النجاة

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وتناول البحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والدور الذي تقوم به قطر حيال الأوضاع القائمة في لبنان، وأعرب السفير القطري خلال اللقاء عن "وقوف دولة قطر الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الراهنة وأمله الوصول الى حلول ناجعة".



من جهته، شكر أبي المنى على زيارته، متمنياً له "التوفيق في مهامه"، ومنوّهاً بكل "الجهود المخلصة التي من شأنها دعم لبنان، لتجاوز المحنة التي يمر بها وأنهكت مقوّمات صموده على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمؤسساتية العامة"، آملا "بخطوات تتيح المجال للحلول المنتظرة وتكون في مستوى وحجم التحدّيات التي تواجه لبنان، لوضع الوطن على سكة النجاة واستعادة الدولة لمكانتها والاعتبار للدستور".



حاصباني



كما استقبل أبي المنى النائب غسان حاصباني، وجرى استعراض القضايا الوطنية والعامة المطروحة من مختلف جوانبها. وقال حاصباني: "تطرّقنا الى البيانات والمقرّرات التي صدرت من مجموعات دولية مختلفة ومنها برلمان الاتحاد الأوروبي حيث حمل قراره الأخير عوامل إيجابية جداً للبلد، باستثناء ملاحظة حول البند المتعلق بالنزوح السوري، وأهمية الحثّ على إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار التحقيقات في مرفأ بيروت، وكذلك بيان اجتماع الدول الخمس وهو مهم ومتقدّم جداً بموقفه في الدعوة لانتخابات رئاسية سريعة ومناقشة إجراءات بحق المعرقلين لها ووضع مواصفات واضحة لرئيس الجمهورية بتجسيده النزاهة وجمع اللبنانيين وقيامه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ولفتة البيان حول استكمال التحقيقات حول العدالة". استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفير قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.وتناول البحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والدور الذي تقوم به قطر حيال الأوضاع القائمة في لبنان، وأعرب السفير القطري خلال اللقاء عن "وقوف دولة قطر الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الراهنة وأمله الوصول الى حلول ناجعة".من جهته، شكر أبي المنى على زيارته، متمنياً له "التوفيق في مهامه"، ومنوّهاً بكل "الجهود المخلصة التي من شأنها دعم لبنان، لتجاوز المحنة التي يمر بها وأنهكت مقوّمات صموده على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمؤسساتية العامة"، آملا "بخطوات تتيح المجال للحلول المنتظرة وتكون في مستوى وحجم التحدّيات التي تواجه لبنان، لوضع الوطن على سكة النجاة واستعادة الدولة لمكانتها والاعتبار للدستور".حاصبانيكما استقبل أبي المنى النائب غسان حاصباني، وجرى استعراض القضايا الوطنية والعامة المطروحة من مختلف جوانبها. وقال حاصباني: "تطرّقنا الى البيانات والمقرّرات التي صدرت من مجموعات دولية مختلفة ومنها برلمان الاتحاد الأوروبي حيث حمل قراره الأخير عوامل إيجابية جداً للبلد، باستثناء ملاحظة حول البند المتعلق بالنزوح السوري، وأهمية الحثّ على إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار التحقيقات في مرفأ بيروت، وكذلك بيان اجتماع الدول الخمس وهو مهم ومتقدّم جداً بموقفه في الدعوة لانتخابات رئاسية سريعة ومناقشة إجراءات بحق المعرقلين لها ووضع مواصفات واضحة لرئيس الجمهورية بتجسيده النزاهة وجمع اللبنانيين وقيامه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ولفتة البيان حول استكمال التحقيقات حول العدالة".

واستقبل شيخ العقل وفد "لقاء التوازن الوطني"، برفقة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ وضم: رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأستاذ صلاح سلام، المحامين صائب مطرجي وأحمد الجمل وغالب محمصاني، الدكتور سمير حمود، العميدين المتقاعدين نزار عبد القادر ومحمود الجمل والسيدين عبد الله عبد الله وجهاد الشعّار، وعرض الوفد لأهداف اللقاء ونشاطه وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة.

ومن زوار شيخ العقل: الشيخ الدكتور ناصر البلاّني والدكتور تامر بلاّني، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنّام.



شانيه



كما استقبل في دارته في شانيه، وفدا من "لقاء الهوية والسيادة" ضم الوزيرين السابقين يوسف سلامة وباسم الشاب والسيد عامر بحصلي، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.



واستقبل وفدا من سيدات مرستي، والشيخ محمد معتوق من أشرفية صحنايا في سوريا برفقة مشايخ من عاليه وبيصور.



تعاز



وزار أبي المنى بلدة بتبيات مقدّماً التعازي بالشاعر شوقي شعبان، وبعلشميه بالطفل غدي هادي عزام من معاصر الشوف الذي قضى بحادث مؤسف.



رأس السنة الهجرية



وهنأ شيخ العقل "المسلمين عموماً بحلول شهر محرّم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة"، آملا أن "تحمل السنة الجديدة الاستقرار والسلام للوطن والخير والبركة لأبنائه الذين يعانون من ثقل الأزمات الخانقة التي تحيط بهم من كل جانب، وبأن يلهم الله المسؤولين يقظة الضمير والتلاقي والعمل الجدّي معاً من أجل انقاذ بلدهم وتجنيبه رياح المحن والمؤامرات والمخاطر المحدقة به".