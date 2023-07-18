Advertisement

لبنان

شيخ العقل التقى سفير قطر وحاصباني: لحلول بحجم التحديات تضع الوطن على سكة النجاة

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1088745-638252988298195400.png
Doc-P-1088745-638252988298195400.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، سفير قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
Advertisement

وتناول البحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والدور الذي تقوم به قطر حيال الأوضاع القائمة في لبنان، وأعرب السفير القطري خلال اللقاء عن "وقوف دولة قطر الى جانب لبنان لا سيما في الظروف الراهنة وأمله الوصول الى حلول ناجعة".

 من جهته، شكر أبي المنى على زيارته، متمنياً له "التوفيق في مهامه"، ومنوّهاً بكل "الجهود المخلصة التي من شأنها دعم لبنان، لتجاوز المحنة التي يمر بها وأنهكت مقوّمات صموده على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والمؤسساتية العامة"، آملا "بخطوات تتيح المجال للحلول المنتظرة وتكون في مستوى وحجم التحدّيات التي تواجه لبنان، لوضع الوطن على سكة النجاة واستعادة الدولة لمكانتها والاعتبار للدستور".

حاصباني

كما استقبل أبي المنى النائب غسان حاصباني، وجرى استعراض القضايا الوطنية والعامة المطروحة من مختلف جوانبها. وقال حاصباني: "تطرّقنا الى البيانات والمقرّرات التي صدرت من مجموعات دولية مختلفة ومنها برلمان الاتحاد الأوروبي حيث حمل قراره الأخير عوامل إيجابية جداً للبلد، باستثناء ملاحظة حول البند المتعلق بالنزوح السوري، وأهمية الحثّ على إجراء الانتخابات الرئاسية واستمرار التحقيقات في مرفأ بيروت، وكذلك بيان اجتماع الدول الخمس وهو مهم ومتقدّم جداً بموقفه في الدعوة لانتخابات رئاسية سريعة ومناقشة إجراءات بحق المعرقلين لها ووضع مواصفات واضحة لرئيس الجمهورية بتجسيده النزاهة وجمع اللبنانيين وقيامه بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ولفتة البيان حول استكمال التحقيقات حول العدالة".
 
واستقبل شيخ العقل وفد "لقاء التوازن الوطني"، برفقة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ وضم: رئيس تحرير جريدة "اللواء" الأستاذ صلاح سلام، المحامين صائب مطرجي وأحمد الجمل وغالب محمصاني، الدكتور سمير حمود، العميدين المتقاعدين نزار عبد القادر ومحمود الجمل والسيدين عبد الله عبد الله وجهاد الشعّار، وعرض الوفد لأهداف اللقاء ونشاطه وتم البحث في عدد من القضايا المطروحة.
 
ومن زوار شيخ العقل: الشيخ الدكتور ناصر البلاّني والدكتور تامر بلاّني، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنّام.

شانيه

كما استقبل في دارته في شانيه، وفدا من "لقاء الهوية والسيادة" ضم الوزيرين السابقين يوسف سلامة وباسم الشاب والسيد عامر بحصلي، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق.

واستقبل وفدا من سيدات مرستي، والشيخ محمد معتوق من أشرفية صحنايا في سوريا برفقة مشايخ من عاليه وبيصور.

تعاز

وزار أبي المنى بلدة بتبيات مقدّماً التعازي بالشاعر شوقي شعبان، وبعلشميه بالطفل غدي هادي عزام من معاصر الشوف الذي قضى بحادث مؤسف.

رأس السنة الهجرية

وهنأ شيخ العقل "المسلمين عموماً بحلول شهر محرّم وبداية رأس السنة الهجرية الجديدة"، آملا أن "تحمل السنة الجديدة الاستقرار والسلام للوطن والخير والبركة لأبنائه الذين يعانون من ثقل الأزمات الخانقة التي تحيط بهم من كل جانب، وبأن يلهم الله المسؤولين يقظة الضمير والتلاقي والعمل الجدّي معاً من أجل انقاذ بلدهم وتجنيبه رياح المحن والمؤامرات والمخاطر المحدقة به".

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2023-07-18
14:48 | 2023-07-18
14:22 | 2023-07-18
14:05 | 2023-07-18
14:00 | 2023-07-18
13:34 | 2023-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website