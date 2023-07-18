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لبنان

بو حبيب أبلغ دغمان برغبة الحكومة تشكيل وفد لزيارة دمشق

Lebanon 24
18-07-2023 | 10:42
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بناءً لتوجيهات دولة رئيس الحكومة، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين الدكتورعبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.
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