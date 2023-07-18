عُلا غادرت منزل ذويها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- علا فؤاد الحجل (مواليد عام 1988، لبنانيّة)التي غادرت خلال شهر آذار من العام 2023 منزل ذويها الكائن في محلّة جبل محسن - طرابلس إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 443889-06، أو 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.