"خليلي قلبك"... تسجيل صوتي عن اهدن بصوت ريما فرنجيه (فيديو)

نشرت السيدة ريما سليمان فرنجيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مقطع "فيديو" ترويجي للسياحة في اهدن، واللافت ان الفيديو حمل تسجيلاً صوتياً بصوت فرنجيه التي رحبت كعادتها بمختلف زوار اهدن.

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