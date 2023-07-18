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لبنان

"خليلي قلبك"... تسجيل صوتي عن اهدن بصوت ريما فرنجيه (فيديو)

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:20
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نشرت السيدة ريما سليمان فرنجيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها مقطع "فيديو" ترويجي للسياحة في اهدن، واللافت ان الفيديو حمل تسجيلاً صوتياً بصوت فرنجيه التي رحبت كعادتها بمختلف زوار اهدن. 
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lebanon 24
18/07/2023 22:28:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

اهدن

ريما فرنجيه

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