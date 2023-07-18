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لبنان

عثمان التقى وفد بعثة الامم المتحدة.. هذا ما جرى البحث به

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:08
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إلتقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان UNTSO اللواء الركن Patrick Gauchat على رأس وفد من البعثة، في زيارة جرى في خلالها بحث سبل تعزيز التنسيق القائم بين الطرفين.
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وخلال زيارته غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أطلع عثمان الوفد على التدابير الميدانية المتخذة في تسيير الإجراءات الأمنية، وكيفية إدارة عمليات حفظ الأمن والنظام.
 
 
وكان عثمان استقبل الوزير السابق محمد فهمي في زيارة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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