دولار السوبرماركت... "فالت"

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يلاحظ المواطنون ارتفاعاً غير منطقي وغير طبيعي في أسعار مختلف السلع الغذائية منها وغير الغذائية المتوافرة في السوبرماركت.فبعد الارتفاع السريع الذي شهده سوق الدولار قبل عودته الى سعره شبه الثابت منذ فترة، عمد عدد من اصحاب السوبرماركات الى تسعير البضائع وفقاً لدولار 95 الف ليرة لبنانية وما فوق، ولم يعمدوا الى خفض الاسعار بعد تراجع الدولار.وفي هذا الاطار، اكد متابعون ان غالباً ما تستغل بعض "السوبرماركات" ارتفاع الدولار لرفع اسعارها دون اي ضوابط سعياً وراء مزيد من الأرباح.والموضوع برسم الادارات المعنية لضبط هذا الفلتان.