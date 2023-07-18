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لبنان

انتخابات نقابية في تلفزيون لبنان

Lebanon 24
18-07-2023 | 12:45
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اجرت نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان انتخاباتها "بحضور مندوبي وزارة العمل، وفاز كل من: أسامة جمال، ميرنا الشدياق، إيلي سمعان، نايلا شهوان، إيلي زريق، حسين حجازي، حسن هاشم ومحمد قوبر".

ولفت النقابة في بيان صادر عنها الى أن "رئيس السن ريمون كميد دعا بعد ذلك، الى جلسة توزيع المناصب، وأتت النتيجة كالاتي: ميرنا الشدياق رئيسة، حسن هاشم نائبا للرئيسة، إيلي سمعان أمينا للسر، أيمن عزام أمينا للصندوق، سهى شعبان مسؤولة عن العلاقات العامة والاعلام".
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وشكرت النقابة "للزملاء ثقتهم ومشاركتهم في الانتخابات بأجواء من الديموقراطية"، مؤكدة أن "مجلس النقابة الجديد سيعمل بروحية واحدة لما فيه مصلحة تلفزيون لبنان وموظفيه لتحصيل حقوقهم كاملة، وإعادة ثقة جميع الزملاء به".
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