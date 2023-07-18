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لبنان

هل يتدخل البطريرك الراعي بمصير حاكمية مصرف لبنان؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:07
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أفادت مصادر بكركي لقناة الـ"أم تي في" أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يتدخل في القرارات المتعلقة بمصير حاكمية مصرف لبنان.
 
وأكدت المصادر أن موقفها واضح "انتخبوا رئيساً للجمهورية فتصبح الأمور سهلة". 
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