هل يتدخل البطريرك الراعي بمصير حاكمية مصرف لبنان؟

أفادت مصادر بكركي لقناة الـ"أم تي في" أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يتدخل في القرارات المتعلقة بمصير حاكمية مصرف لبنان.

وأكدت المصادر أن موقفها واضح "انتخبوا رئيساً للجمهورية فتصبح الأمور سهلة".