عبدالله: المطلوب إعادة النظر بحيثيات الحوار بين اللبنانيين

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "البيان الخماسي شكّل تصويباً للمبادرة الفرنسية بعدم الذهاب الى الحوار بمرشح واحد"

وفي حديث للـ"أم تي في"، أشار عبدالله إلى أن "المطلوب إعادة النظر بحيثيات الحوار بين اللبنانيين".