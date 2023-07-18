رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "موضوع العقوبات صار مفهوماً للاستهلاك أينما كان".

وفي حديث للـ"أم تي في"، قال علامة: "يجب التركيز على رئيس صُنع في لبنان بحوار غير مشروط ومساعدة خارجية".