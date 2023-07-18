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لبنان

علامة: يجب التركيز على رئيس صُنع في لبنان

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:18
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "موضوع العقوبات صار مفهوماً للاستهلاك أينما كان".
 
وفي حديث للـ"أم تي في"، قال علامة: "يجب التركيز على رئيس صُنع في لبنان بحوار غير مشروط ومساعدة خارجية". 
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