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لبنان

أوساط حكومية: موقف ميقاتي من مصير حاكمية مصرف لبنان ثابت ولم يتغيّر

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:24
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أكدت أوساط حكومية لـmtv أن "موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مصير حاكمية مصرف لبنان ثابت ولم يتغيّر وهو تطبيق القانون أي تكليف الحاكم الأول". 
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