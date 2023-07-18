أوساط حكومية: موقف ميقاتي من مصير حاكمية مصرف لبنان ثابت ولم يتغيّر

أكدت أوساط حكومية لـmtv أن "موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مصير حاكمية مصرف لبنان ثابت ولم يتغيّر وهو تطبيق القانون أي تكليف الحاكم الأول".

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