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لبنان

بعد احداث اطلاق النار وظهور مكاتب المراهنات... هذا ما أقدمت عليه بلدية الغبيري

Lebanon 24
18-07-2023 | 13:31
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صدر عن بلدية الغبيري الآتي:
 
عطفًا على البيان الصادر عن بلدية الغبيري بتاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٣ حول أحداث ١٥ تموز ٢٠٢٣ التي تخللها إطلاق نار وتفشٍ لظاهرة مكاتب المراهنات غير المرخصة، تقدمت البلدية بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد كل من يظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخلًا بجرم إطلاق النار وإرهاب الناس الآمنين وفتح مكاتب مراهنات دون ترخيص قانوني، طالبة من كافة الأجهزة الأمنية والقضاء سرعة التحقيق حفاظًا على أمن السكان.
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