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لبنان

جديد قضية الطفلة لين طالب.. من أوقفت قوى الأمن؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 14:05
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أفادت معلومات عن توقيف جدّ الطفلة الضحية لين طالب، والد الأم، وذلك للاستماع إلى إفادته في سياق التحقيقات، بحسب ما ذكرت "النهار".

ويأتي توقيف الجد بعد 3 أيام على توقيف الوالدة في مخفر حبيش.
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