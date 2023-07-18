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لبنان
جديد قضية الطفلة لين طالب.. من أوقفت قوى الأمن؟
Lebanon 24
18-07-2023
|
14:05
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أفادت معلومات عن توقيف جدّ الطفلة الضحية لين طالب، والد الأم، وذلك للاستماع إلى إفادته في سياق التحقيقات، بحسب ما ذكرت "النهار".
ويأتي توقيف الجد بعد 3 أيام على توقيف الوالدة في مخفر حبيش.
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