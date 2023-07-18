جديد قضية الطفلة لين طالب.. من أوقفت قوى الأمن؟

أفادت معلومات عن توقيف جدّ الطفلة الضحية لين طالب، والد الأم، وذلك للاستماع إلى إفادته في سياق التحقيقات، بحسب ما ذكرت "النهار".



ويأتي توقيف الجد بعد 3 أيام على توقيف الوالدة في مخفر حبيش.

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