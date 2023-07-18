Advertisement

لبنان

مكاري: لبنان لديه كل طاقات الفن والادب والإعلام

Lebanon 24
18-07-2023 | 15:46
A-
A+
Doc-P-1088845-638253174471984056.jpg
Doc-P-1088845-638253174471984056.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إفتتحت لجنة "جوائز الموركس دور" معرض لوحات للرسام اللبناني الفرنسي Andre Verdureau ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي" في غاليري سمراني في زوق مصبح، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري وفي حضور وجوه فنية ثقافية واجتماعية.
Advertisement
 
وفي السياق، تحدث مكاري عن شعار "هنا بيروت" الذي اطلق في وزارة الاعلام ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الاعلام العربي"، وقال: "نحن نعيش في بلد لديه كل طاقات الفن والثقافة والادب والاعلام علما ان الدخل القومي الأعلى في لبنان هو كل ما له علاقة بالفن والثقافة والهندسة والكتب والسينما، فثروة لبنان هي انتم الناس الموجودون هنا والعقل والطموح والحلم اللبناني".

 
كما أبدى سعادته بشعار حفل الموريكس هذا العام، طالباً من الإعلام التركيز على "الطاقات الإيجابية في لبنان من ضمن جميع الاحتفالات والمهرجانات في سائر المناطق اللبنانية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2023-07-19
07:13 | 2023-07-19
07:00 | 2023-07-19
06:49 | 2023-07-19
06:44 | 2023-07-19
06:17 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website