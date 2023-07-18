مكاري: لبنان لديه كل طاقات الفن والادب والإعلام

إفتتحت لجنة "جوائز الموركس دور" معرض لوحات للرسام اللبناني الفرنسي Andre Verdureau ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي" في غاليري سمراني في زوق مصبح، برعاية وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري وفي حضور وجوه فنية ثقافية واجتماعية.

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وفي السياق، تحدث مكاري عن شعار "هنا بيروت" الذي اطلق في وزارة الاعلام ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الاعلام العربي"، وقال: "نحن نعيش في بلد لديه كل طاقات الفن والثقافة والادب والاعلام علما ان الدخل القومي الأعلى في لبنان هو كل ما له علاقة بالفن والثقافة والهندسة والكتب والسينما، فثروة لبنان هي انتم الناس الموجودون هنا والعقل والطموح والحلم اللبناني".





كما أبدى سعادته بشعار حفل الموريكس هذا العام، طالباً من الإعلام التركيز على "الطاقات الإيجابية في لبنان من ضمن جميع الاحتفالات والمهرجانات في سائر المناطق اللبنانية".



