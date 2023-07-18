مولوي: سنكمل تنفيذ المشاريع الحيوية لبيروت ولكل لبنان

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أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال إطلاق مبادرة لإضاءة شوارع بيروت، أن "بيروت تحب النور وستبقى، وبالنور نساعد على تثبيت الأمن والأجهزة الأمنية على القيام بعملها بشكل أفضل".وأشار مولوي الى أن "الدولة هي النور، وندعم كل عمل خير ومتقدّم فشعارنا هو بناء الدولة وإعادة النور الى مختلف مرافق الدولة، وسنكمل تنفيذ المشاريع الحيوية لكل لبنان ولبيروت".