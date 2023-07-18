يعاني مسؤول كبير من حرج داخلي، يجعله يفكر بمدى قدرته على البقاء في المسؤولية ضمن الأوضاع الجارية حالياً من الضغوطات من كل الاتجاهات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement