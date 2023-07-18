مُدراء على علم مسبق

كشفت مصادر بنكية أن المدراء في المصارف التي تتعرض لاقتحامات بهدف استعادة وديعة أو جزء منها، يوضع معظمهم مسبقاً بما يمكن أن يحدث قبل 24 ساعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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