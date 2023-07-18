تراجع خارجي في حدة رفض الطرح الفرنسي : سيناريو انتخاب عون يتكرّر

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كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يسجّل بعض المتابعين تراجعاً واضحاً في حدّة الرفض للطرح الفرنسي، داخل المجموعة الخماسية . فالمملكة العربية السعودية التي قاتلت سابقاً ضدّ الطرح، باتت اليوم أقرب إلى الحياد، وهي تفضل أن يتوافق اللبنانيون على الرئيس الذي يريدونه، وتبارك هذا التوافق أياً كانت طبيعته.وأما الولايات المتحدة فهي، في الأساس، لم تعلن موقفاً حاسماً في ما يتعلق بشخص الرئيس العتيد. وفي الغالب، يبدي الأميركيون اهتماماً بالضمانات والمصالح لا بالأشخاص. فإذا تلقّوا وعوداً بأنّ العهد سيلتزم نهجاً معيناً، يكفل الاستقرار الداخلي ودور لبنان الإقليمي والدولي، فإنّهم على الأرجح يتركون اللعبة السياسية تأخذ مداها في لبنان.وهذا ما فعله الأميركيون عندما وافقوا على اختيار العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، في العام 2016، على رغم كونه حليفاً وثيق الصلة بـ«حزب الله». وفي النهاية، عون هو الذي خاض المفاوضات مع إسرائيل، برعاية أميركية، وهو الذي وقّع اتفاق ترسيم الحدود البحرية. ولذلك، لا يعتبر الفرنسيون أنّهم في صدد مواجهة مع واشنطن حول هوية رئيس الجمهورية في لبنان. وفي تقديرهم أنّ المسألة هي مسألة وقت لإنضاج التسويات. وسيكون رهان الأميركيين هو برنامج الرئيس أو الضمانات التي يطلبونها.وأما مصر فليس متوقّعاً أن تعاكس اتجاه الغالبية داخل المجموعة. وستبقى قطر هي الأشد اعتراضاً على انتخاب رئيس حليف لدمشق. وعلى الأرجح، حجم هذا الاعتراض مرتبط خصوصاً بالقطيعة مع دمشق. ولكن، في مراحل سابقة، وأبرزها في العام 2008، رعت الدوحة تسويات بين القوى اللبنانية حفظت فيها مطالب طهران وحلفائها.اليوم، تقف طهران متفرجة على الجبهة غير المتماسكة التي تقابلها، وهي تتوقع أن يصيبها المزيد من الضعف، لأنّ الطرف الأقدر على الأرض في لبنان هو «حزب الله»، المدعوم من طهران مباشرة. ولا أحد يستطيع إمرار أي تسوية لا ترضيه، مهما طال النزاع.إذاً، ستبقى مجموعة الخمسة في وضعية المراوحة إلى أن يقتنع أركانها بتسوية توافق عليها إيران. وفي عبارة أخرى، إلى أن يوافقوا على طرحها. وفي أي حال، هي ليست مستعجلة، لأنّ عامل الوقت يصبّ في مصلحتها.وهكذا، يُستعاد السيناريو إيّاه الذي عاشه لبنان بين 2014 و2016، أي خلال فترة الفراغ الرئاسي التي أرادها «حزب الله»، مهما طالت، حتى تنضج الظروف فيأتي مرشحه إلى الرئاسة.ولذلك، ليس هناك أفق زمني لانتظار التسوية. لكن الواضح أنّ جبهة خصوم إيران هي التي تتزعزع، حجراً تلو آخر.في هذا الخضم، يبدو الصراع صغيراً وضيّقاً في لبنان فقط، وهو يتخذ شكل التنافس بين الأسماء والزعامات. وأما على المستوى الإقليمي والدولي، فالأهمية ليست للأسماء بل لضمان هذه المصالح أو تلك. ولذلك، في ملف الرئاسة، يبدو الطريق طويلاً وكل الاحتمالات تبقى واردة.