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لبنان

هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2023 | 01:30
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"ليس جميع اللبنانيين مصيفين ومكيفين".
هذا ما يقوله بعض المسؤولين في لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، الذين يحاولون إيصال صرختهم إلى من يعنيهم الأمر، سواء في وزارة التربية أو في الأمانة العامة لهذه المدارس، خصوصًا أن ما تبّلغه الأهالي من إدارات هذه المدارس عن الزيادة المرتقبة للأقساط المدرسية، والتي تتراوح في حدّها الأدنى عن كل طالب في المرحلة المتوسطة بين 2200 دولار أميركي و25 مليون ليرة. وهذا يعني أن الأسرة المكونة من ثلاثة أولاد عليها أن تدفع ما مجموعه في السنة الواحدة 6600 دولار و75 مليون ليرة لبنانية مع عدا "السهو والغلط".
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والسؤال، الذي يطرح نفسه بنفسه في هذا الوقت الحرج والدقيق، وفي ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، هو من أين يمكن تأمين هكذا مبلغ بالنسبة إلى ربّ عائلة لا يتقاضى سوى ما يوازي 500 دولار في الشهر، أي أن ما يتقاضاه يكاد لا يكفي سوى لتغطية بدل أقساط المدارس، من دون الحديث عن كلفة المسكن، والملبس، والمأكل، والمشرب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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