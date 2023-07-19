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لبنان

سياح لا مغتربين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2023 | 02:15
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يلاحظ عدد من رواد المقاهي والمسابح في لبنان وجود نسبة كبيرة من الرعايا العرب والأجانب الامر الذي يوحي بأن الارقام والتوقعات التي نشرت قبل اشهر عن نسبة السياح دقيقة.
وتقول المصادر ان اللبنانيين شكلوا العمود الفقري للسياحة في لبنان في السنوات الاخيرة، لكن عودة العرب والاجانب الى لبنان هذا العام وطيلة اشهر السنة أعاد البلد الى خارطة السياحة الجدية.
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وتعتبر المصادر ان هذا الصيف سيشهد رقما قياسياً لم يسجل منذ سنوات لعدد السياح الاجانب في لبنان خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية التي يرى البعض انها ساهمت في تخفيف الفاتورة السياحية على الاجانب والمغتربين بشكل لافت.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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