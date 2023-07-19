أمرٌ مزعج في مطار بيروت!

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يشكو عدد من المُسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من عدم نظافة المراحيض وتعطل دورات المياه في الحمامات، ما ينعكس سلبا على صورة المطار ولاسيما مع الأعداد الكبيرة التي يستقبلها يومياً خلال فصل الصيف من مُغتربين وسياح.وتمنى المُسافرون من إدارة المطار إيلاء هذا الموضوع اهتماما أكبر، ولاسيما بالمُقارنة مع المطارات الأخرى حيث تم اعتماد "المراحيض الذكية"، في حين انه في مطار بيروت يُلاحظ عدم وجود عمال نظافة لتنظيف هذه المراحيض.