والدة الوزير المكاري في ذمة الله

غيب الموت فجر اليوم السيدة هند سليم معوض والدة وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري وزوجة قائد الدرك السابق تيودور المكاري.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الخميس الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار جرجس-إهدن.

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"لبنان 24" يتقدم من الوزير مكاري ومن عائلة الفقيدة بأحر التعازي، سائلا الله ان يسكنها فسيح جنانه.