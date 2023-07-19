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لبنان

اعلامية تتعرض للسرقة.. مجهولون دخلوا منزلها في البترون

Lebanon 24
19-07-2023 | 01:51
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تعرضت الصحافية هدى منعم فجر اليوم لسرقة خزنتها التي تحوي مصاغا ومبلغا من المال في منزلها في اجدبرا قضاء البترون، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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هدى منعم

سرقة

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