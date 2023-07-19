اعلامية تتعرض للسرقة.. مجهولون دخلوا منزلها في البترون

تعرضت الصحافية هدى منعم فجر اليوم لسرقة خزنتها التي تحوي مصاغا ومبلغا من المال في منزلها في اجدبرا قضاء البترون، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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