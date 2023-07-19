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لبنان

مداهمات للجيش في حورتعلا... ما القصة؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 02:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ وحدات من الجيش مجموعة مداهمات منذ اولى ساعات صباح اليوم الاربعاء، في بلدة حورتعلا بحثاً عن مطلوبين. 
 
 
 
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