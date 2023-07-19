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لبنان
مسؤولٌ إسرائيلي يقفُ عند حدود لبنان.. من هو وماذا فعل هناك؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-07-2023
|
03:31
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة أنَّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قام بجولةٍ عند الحدود مع لبنان، أمس الثلاثاء، برفقةِ كبار المسؤولين في قيادة الجبهة الشماليّة ضمن الجيش.
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وفي تقريرٍ لها ترجمهُ
"لبنان24"
، أشارت الصَّحيفة إلى أنَّ القوات الإسرائيليَّة بدأت بتعزيز انتشارها وتمركزها عند الحدود مع لبنان اعتباراً من يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنّ هاليفي أجرى تقييماً للوضع مع قادة الجيش واطّلع خلال ذلك على نشاط القوات العسكرية عند الحدود.
وفي تصريحٍ له، أكَّد هاليفي على جهوزيّة الجيش الإسرائيلي ويقظته، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمان وإنتظام الحياة اليومية لسكان المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان.
على صعيدٍ آخر، أشارت "معاريف" إلى أنَّ إسرائيل قدّمت إلى لبنان اقتراحاً لحلّ مسألة الخيَم التي نصبها "حزب الله" عند الحدود في مزارع شبعا وإنجاز إتفاقٍ يقضي بتغيير الحدود البرية.
وأتى هذا الطرح إثر زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، في حين كشفت "معاريف" أنّ الأخير التقى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو خلال الساعات الماضية.
في المقابل، نفى مسؤولون إسرائيليون وجود العرض المذكور، وقد أشارت "معاريف" إلى أن الإقتراح الذي قُدّم إلى لبنان من الوسطاء يقضي بتفكيك "حزب الله" الخيَم التي أقامها عند الحدود في مقابل تفكيك السياج الذي أقامه الجيش الإسرائيلي في الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وإثر ذلك، كان هناك ردٌّ من لبنان بأنه لا توجد لا توجد مفاوضات بشأن الغجر وأنَّ الخيم التي أقيمت مرتبطة بـ16 متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل عند الحدود البريّة بما في ذلك نقطة الـ"B1". كذلك، فإنّ الجانب اللبناني متمسّك بعدم المساومة على أراضي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
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