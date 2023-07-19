ردَّ الجيش الإسرائيلي على نشر "حزب الله" في لبنان مقطع فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية، وذلك في رحابِ ذكرى حرب تمّوز 2006.

وقال قائدٌ عسكري في لواء غولاني الإسرائيليّ في تصريحاتٍ لقناة "i24NEWS" الإسرائيليَّة، بأنّ "شريط حزب الله المُصوَّر، ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب"، وقال: "في حال اندلعت المُواجهة، فإنها ستقعُ حتماً في الأراضي اللبنانية".

وتحدث المسؤول العسكريّ الإسرائيلي عن تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية ووحدة غولاني المُصنّفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي على جهوزيّة تامة لمواجهة التحديات"، وأضاف: "أي اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلية عاليان جداً".

وكان "حزب الله" نشر، الأحد الماضي، مقطع فيديو لمدّة 6 دقائق يُحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية.