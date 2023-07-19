Advertisement

لبنان

بعد آخر فيديو عسكريّ لـ"حزب الله".. هكذا جاء الرّد الإسرائيليّ

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:31
A-
A+
Doc-P-1088966-638253602475949093.jpg
Doc-P-1088966-638253602475949093.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردَّ الجيش الإسرائيلي على نشر "حزب الله" في لبنان مقطع فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية، وذلك في رحابِ ذكرى حرب تمّوز 2006.
 
وقال قائدٌ عسكري في لواء غولاني الإسرائيليّ في تصريحاتٍ لقناة "i24NEWS" الإسرائيليَّة، بأنّ "شريط حزب الله المُصوَّر، ليس إلا محاولة استفزاز أخرى بائسة من قبل الحزب"، وقال: "في حال اندلعت المُواجهة، فإنها ستقعُ حتماً في الأراضي اللبنانية". 
 
وتحدث المسؤول العسكريّ الإسرائيلي عن تفوق قدرات الجيش، من خلال الأسلحة والآليات العسكرية ووحدة غولاني المُصنّفة على أنها أقوى وحدات النخبة والمشاة، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي على جهوزيّة تامة لمواجهة التحديات"، وأضاف: "أي اعتقاد بأن الجيش الإسرائيلي بات أضعف بسبب الأزمة السياسية فهو اعتقاد واهم وخاطئ، كما أن حافز وروح القتال لدى الجنود الإسرائيلية عاليان جداً".
 
وكان "حزب الله" نشر، الأحد الماضي، مقطع فيديو لمدّة 6 دقائق يُحاكي مراحل اقتحام موقع للقوات الإسرائيلية. 
 
ويحاكي الفيديو، الذي يحمل عنوان "لا غالب لكم"، مراحل اقتحام الموقع "وسيطرة المقاتلين عليه بالكامل ورفع راية حزب الله على دشمه وسواتره، وصولاً إلى تدمير الموقع وتحويله إلى ركام، وإزالته من الوجود.
 
Advertisement
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2023-07-19
07:13 | 2023-07-19
07:00 | 2023-07-19
06:49 | 2023-07-19
06:44 | 2023-07-19
06:17 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website