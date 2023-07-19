في بخعون... شاب يسقط من الطابق الأول

اصيب الشاب "م.ب.غ" بكسور وجروح متنقلة وذلك بسبب سقوطه من الطابق الأول التابع لمبنى قيد الانشاء في بلدة بخعون-الضنية.



وفور سقوطه، حضر عناصر اسعاف جهاز الطوارئ و الاغاثة الى المكان وعملوا على اسعافه و نقله الى المستشفى.

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