Advertisement

لبنان

في بخعون... شاب يسقط من الطابق الأول

Lebanon 24
19-07-2023 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1088979-638253617580272303.jpg
Doc-P-1088979-638253617580272303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
اصيب الشاب "م.ب.غ" بكسور وجروح متنقلة وذلك بسبب سقوطه من الطابق الأول التابع لمبنى قيد الانشاء في بلدة بخعون-الضنية.

وفور سقوطه، حضر عناصر اسعاف جهاز الطوارئ و الاغاثة الى المكان وعملوا على اسعافه و نقله الى المستشفى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقاذ شخص بعد سقوطه عن علو حوالي الـ٣ أمتار في بلدة بخعون - الضنية
lebanon 24
19/07/2023 14:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبا بشرّي رداً على نواب ومخاتير الضنية: تحوير الحقائق بقضية القرنة السوداء لن ينجح
lebanon 24
19/07/2023 14:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار بين أولاد العمّ... وحالة من الخوف والهلع في جرود الضنية
lebanon 24
19/07/2023 14:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل مطعم في سير الضنية
lebanon 24
19/07/2023 14:24:30 Lebanon 24 Lebanon 24

بخعون

الضنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:32 | 2023-07-19
07:13 | 2023-07-19
07:00 | 2023-07-19
06:49 | 2023-07-19
06:44 | 2023-07-19
06:17 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website