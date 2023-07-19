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لبنان

طفلة حديثة الولادة موضوعة في كيس ويجرها كلب... هذا ما حدث في لبنان (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2023 | 04:32
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عُثر فجر اليوم على طفلة حديثة الولادة داخل "كيس اسود" بالقرب من بلدية طرابلس.
 
وفي التفاصيل، لدى مرور المواطن "ي.ص" بالقرب من مبنى بلدية طرابلس، شاهد أحد الكلاب يجر كيسا أسود يصدر منه صوت انين، فسارع الى اخذ الكيس ليتبين ان بداخله طفلة حديثة الولادة، فقام بنقلها الى المستشفى الاسلامي. 
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ونقلت الطفلة لاحقا الى مستشفى طرابلس الحكومي عبر جهاز الطوارئ والاغاثة . 
 
ووفقا لمندوبة "لبنان 24" فان الطفلة تعاني من جروح متفرقة في مختلف انحاء جسدها. 
 
 
 
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خاص "لبنان 24"

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