أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنبلتين دخانيتين على مزارع لبنانيّ في المنطقة المحررة من تلال ⁧‫كفرشوبا‬⁩، أثناء قيام فريق أممي بتفحص منطقة بناء الجدار المستحدث قرب خط الانسحاب، وفي حضور دوريّة للجيش.

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