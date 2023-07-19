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لبنان

العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنبلتين دخانيتين على مزارع لبنانيّ

Lebanon 24
19-07-2023 | 05:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيليّ ألقى قنبلتين دخانيتين على مزارع لبنانيّ في المنطقة المحررة من تلال ⁧‫كفرشوبا‬⁩، أثناء قيام فريق أممي بتفحص منطقة بناء الجدار المستحدث قرب خط الانسحاب، وفي حضور دوريّة للجيش.
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الجيش

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