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لبنان

اندلاع حريق كبير قرب مستشفى الـ"KMC"

Lebanon 24
19-07-2023 | 05:25
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اندلع حريق كبير في منطقة غزير قرب مستشفى الـ"KMC"، وقد أخمده الدفاع المدنيّ.
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