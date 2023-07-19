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لبنان

بشأن أموال المودعين... ماذا تسلّم برّي من رئيس مجلس شورى الدولة؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 05:44
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أفادت "الجديد"، أنّ رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس سلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعاً لحماية أموال المودعين وإعادتها على دفعات.
 
 
وأضافت أنّ بري وعده بأنّه "سيسلك طريقه".
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بري

المودعون

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