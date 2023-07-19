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لبنان

إليكم مرتبة لبنان ضمنها.. قائمة بإيرادات الدول العربية من السياحة خلال الـ2023

Lebanon 24
19-07-2023 | 11:00
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توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" تحقيق الدول العربية نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري 2023.
ومن المتوقَّع أن يصل إجمالي إيرادات 13 دولة عربية من السياحة إلى 709 مليارات دولار في 2023 بزيادة 38% عن العام الماضي، وتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية من حيث إيرادات القطاع، ثم السعودية، فيما تأتي قطر في المركز الثالث ومصر في الرابع.
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وفي ما يلي قائمة بترتيب الدول العربية لناحية إيرادات قطاع السياحة في الـ2023:
1- الإمارات: 40.9 مليار دولار 
2- السعودية: 21.7 مليار دولار
3- قطر: 16.2 مليار دولار
4- مصر: 14.4 مليار دولار
5- الأردن: 13.2 مليار دولار
6- المغرب: 10.1 مليار دولار
7- لبنان: 6.5 مليار دولار
8- البحرين: 4.8 مليار دولار
9- عُمان: 2.9 مليار دولار
10- تونس: 1.5 مليار دولار
11- العراق: 1.2 مليار دولار
12- الكويت: 0.7 مليار دولار
13- الجزائر: 0.3 مليار دولار
(بلومبيرغ الشرق)

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