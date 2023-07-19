Advertisement

لبنان

محتجون قطعوا طريق عام الضنية لبعض الوقت

Lebanon 24
19-07-2023 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1089035-638253748053878816.jpg
Doc-P-1089035-638253748053878816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً قطعوا طريق عام الضنية عند مدخل بلدة الفوار، إحتجاجاً على استمرار توقيف أحد أبناء المنطقة.

وأُعيد فتح الطريق لاحقاً أمام السيارات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبوت "بينج شات" يتيح البحث بإستخدام الصور.. إكتشفوا الطريقة
lebanon 24
20/07/2023 03:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر المعلومات عن صحة الطفلة الحديثة الولادة المرمية على الطريق (صورة)
lebanon 24
20/07/2023 03:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"موسى" شرطي توفي خلال تأدية الواجب.. دهسه سائق بطريقة متهورة
lebanon 24
20/07/2023 03:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تطوّر هام... علاج جديد للألزهايمر يشق طريقه
lebanon 24
20/07/2023 03:29:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الضنية

طريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2023-07-19
16:56 | 2023-07-19
16:51 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
16:29 | 2023-07-19
16:23 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website