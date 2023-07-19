محتجون قطعوا طريق عام الضنية لبعض الوقت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً قطعوا طريق عام الضنية عند مدخل بلدة الفوار، إحتجاجاً على استمرار توقيف أحد أبناء المنطقة.



وأُعيد فتح الطريق لاحقاً أمام السيارات.