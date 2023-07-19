آخر المعلومات عن صحة الطفلة الحديثة الولادة المرمية على الطريق (صورة)

متابعة لقضية الطفلة الحديثة الولادة التي تم العثور عليها صباح اليوم في طرابلس داخل كيس مغلق يجره أحد الكلاب، تواصل "لبنان 24" مع المعنيين مباشرة عن صحة الطفلة، الذين فضلوا عدم التصريح بأي معلومة نظراً الى انه تم تكليف طبيب شرعي ليقوم بمهمة فحص الطفلة وتحديد حالتها الصحية يوم غد الخميس.

Advertisement

وفي هذا السياق، حصل "لبنان٢٤" على معلومات خاصة أكدت ان الوضع الصحيّ للطفلة مستقر الى حدّ ما، لاسيما ان الوضعية التي كانت موجودة فيها داخل كيس ومرمية على الطريق ليست سهلة أبداً، ويتم متابعة صحة الطفلة عبر اجراء اللازم لها من متابعة طبية ومخبرية لازمة وضرورية.