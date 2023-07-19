27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-07-2023
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط الحديث المُتكرّر عن التقسيم والتقوقع والانغلاق في لبنان، يعودُ إلى الذاكرة مقطعٌ للفنانة اللبنانيّة الراحلة ليلى كرم ضمن فيلم "ويست بيروت" المُنتج عام 1998 والذي يتطرّق إلى حقبة الحرب الأهليّة اللبنانية بإطار دراميّ. في ذاك الفيلم، كانت كرم تُؤدّي شخصية "أم وليد" الحقيقية والتي كانت موجودة حقاً في بيروت وتُدير أحد أكبر بيوت الدّعارة في العاصمة خلال سنوات الحرب وقبلها. وللتذكير، فإنَّ بيروت كانت منقسمة حينها إلى قسمين: شرقي وغربي، فيما كانت خطوط التماس تفصلُ بين المناطق وتُبعد الأهالي عن بعضهم البعض.
Advertisement
فعلياً، فإنَّ المقطع الذي تميّزت به كرم يجسّدُ كيف أنّ شخصية "أم وليد" في الفيلم رفضت اعتبار بيروت مُقسّمة، كما أشارت إلى أنه في بيت الدعارة الخاص بها، ممنوعٌ تماماً الحديث عن إنقسام أو عن مدينة مشرذمة، وتقول: "شو هيدي غربية وشرقية.. هيدي هون ما في منها حبيبي شرقية غربية.. عند أم وليد بيروت وبس"..
المعنى الحرفيّ لكلام "أم وليد" في فيلم "ويست بيروت"، يؤكد أنّ بيوت الدعارة ضربت نوعاً من التقسيم كان قائماً، فالمواجهة العسكرية بين المتقاتلين كانت تنتهي داخل تلك الأماكن، كما أنّ الجميع سواسية أمام "فتيات الهوى"، فلا قتال هناك ولا تقسيم ولا متاريس.
رغم أنّ بيت "أم وليد" كان يُعدّ مثالاً لـ"الإنحلال الأخلاقي"، إلا أنهُ ألغى إنقسام بيروت، وبالتالي أسسَ لتلاقٍ واحد تحت أزيز الرصاص وضربات القذائف.
إذاً، في ظلّ الكلام المُتجدّد عن "التقسيم" وأفكار الشرذمة، قد تكون رسالة "أم وليد" خيرُ دليل على أن تقسيم لبنان غير وارد.. وحتماً، قد يكونُ الرد على المشاريع المطروحة قد وصل منذ عشرات السنوات، وتحديداً من أسطورة بيت دعارة ومن ممثلةٍ راحلة أدّت دورها بإتقان وحرفيّة.. و "على راية أم وليد": "شو هيدا تقسيم.. عنا بلبنان ما في منها هيدي.. عنا في لبنان واحد وبس".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
Lebanon 24
بيت دعارة في بيروت واجه "التقسيم" في زمن الحرب... فيديو يُظهر ما حصل داخله
08:08 | 2023-07-19
19/07/2023 08:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
Lebanon 24
هجومٌ مُسلّح يهزُّ الجنوب.. التوتر كبير وما جرى خطير!
14:01 | 2023-07-19
19/07/2023 02:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمنحنيات بارزة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها: "مبروك السيليكون" (صور)
Lebanon 24
ظهرت بمنحنيات بارزة.. ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها والجمهور يُهاجمها: "مبروك السيليكون" (صور)
03:34 | 2023-07-19
19/07/2023 03:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
Lebanon 24
هذا ما ينتظر اللبنانيين في أيلول
01:30 | 2023-07-19
19/07/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عن عمليّة "إغتيال" في بيروت.. هكذا قتلت إسرائيل "الأمير الأحمر"
12:00 | 2023-07-19
19/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
17:02 | 2023-07-19
مارون: على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً لهم
16:56 | 2023-07-19
مقدمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2023-07-19
الصايغ: فرنجية سقط دولياً ومستمرّون بدعم أزعور للرئاسة
16:50 | 2023-07-19
"واتساب" يعود إلى العمل بعد عطلٍ كبير.. والناشطون يعلقون: "رجع الغالي يامو"
16:29 | 2023-07-19
في صيدا.. رجلٌ مسن يتعرّض لحادث صدم
16:23 | 2023-07-19
عطلٌ كبير يضرب "واتساب".. الخدمة توقفت تماماً في لبنان!
فيديو
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
سرق شاحنة واكتشف وجود رضيع بداخلها.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:38 | 2023-07-19
20/07/2023 03:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
Lebanon 24
طائرة "سوخوي" روسية تسقط في البحر.. وفيديو يوثق كيف قفز منها الطيار ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
00:20 | 2023-07-18
20/07/2023 03:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مواجهة عنيفة بين صياد وثعبان مُفترس.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:50 | 2023-07-14
20/07/2023 03:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact