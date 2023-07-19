الجيش دهم منازل مطلوبين في حورتعلا

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 19 / 7 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.م.) المطلوب بجرم إطلاق النار. كما ضبطت مخزن أسلحة وذخيرة وسيارتين وكمية من المخدرات.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.