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لبنان

الجيش دهم منازل مطلوبين في حورتعلا

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:20
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

بتاريخ 19 / 7 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.م.) المطلوب بجرم إطلاق النار. كما ضبطت مخزن أسلحة وذخيرة وسيارتين وكمية من المخدرات.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
 
 
 
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