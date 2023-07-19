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لبنان

جريحان خلال تضارب بالعصي

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في شارع الشهداء في مدينة الميناء، بين عدد من الشبان، تطوّر إلى تضارب بالعصي، مما أدى الى سقوط جريحين، جرى نقلهما إلى المستشفى.
 
 
وعُلم أنّ الإشكال ناتج عن خلافات شخصيّة.
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