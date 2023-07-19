جريحان خلال تضارب بالعصي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في شارع الشهداء في مدينة الميناء، بين عدد من الشبان، تطوّر إلى تضارب بالعصي، مما أدى الى سقوط جريحين، جرى نقلهما إلى المستشفى.

وعُلم أنّ الإشكال ناتج عن خلافات شخصيّة.