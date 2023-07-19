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لبنان

أتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون.. حريق ضخم في ضهور الرميلة الساحلية

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:45
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اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.
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