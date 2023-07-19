أتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون.. حريق ضخم في ضهور الرميلة الساحلية

اندلع حريق كبير في ضهور بلدة الرميلة الساحلية في اقليم الخروب، وأتى على مساحات من الاعشاب واشجار الزيتون، وتوجهت آلية اطفاء للدفاع المدني من مركز شحيم لاخماده.

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