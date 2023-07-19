Advertisement

لبنان

عباس ابراهيم استقبل السفير الإيراني.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
19-07-2023 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1089055-638253796577762268.png
Doc-P-1089055-638253796577762268.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل اللواء عباس ابراهيم في مكتبه في بيروت، السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، وتم البحث خلال اللقاء بالأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مارون: على اللبنانيين أن يختاروا رئيساً لهم
lebanon 24
20/07/2023 03:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عطلٌ كبير يضرب "واتساب".. الخدمة توقفت تماماً في لبنان!
lebanon 24
20/07/2023 03:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثابتون على خياراتنا".. قاسم: لن نقبل بكل أنواع مسخ لبنان
lebanon 24
20/07/2023 03:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستنجد بفرنسا بسبب لبنان.. وزيرٌ يعلنُ مطلب تل أبيب بشأن "توتر الحدود"
lebanon 24
20/07/2023 03:19:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عباس ابراهيم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2023-07-19
16:56 | 2023-07-19
16:51 | 2023-07-19
16:50 | 2023-07-19
16:29 | 2023-07-19
16:23 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website