آخر خبر عن الدولار... ما هي تسعيرته الآن؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 91500 و91800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 91500 و92000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.